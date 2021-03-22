28 березня в Україні запроваджується літній час

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 N 509 "Про порядок обчислення часу на території України" в останню неділю березня стрілки годинників переводяться на літній час.

Отже 28 березня 2021 року о третій годині за київським часом в Україні запроваджується літній час. Стрілки годинників слід перевести на одну годину вперед.

Ідею переведення часу для ефективного використання денного світла висунув американський політик, дипломат винахідник Бенджамін Франклін ще у 1784 році. Україна вперше почала переводити час на годину вперед влітку 1981 року.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

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