29 липня в Україні відзначають день Сил спеціальних операцій ЗСУ

29 липня воїни наймолодшої та найсучаснішої складової Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій (ССО), святкують своє професійне свято.

Сили спеціальних операцій - це окремий рід сил ЗСУ, що був заснований у 2016 році. До складу ССО входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

Сили спеціальних операцій - це окремий рід сил ЗСУ, що був заснований у 2016 році / Фото: Прес-служба командування ССО ЗСУ.

День Сил спецоперації ЗСУ було встановлено указом президента України від 26 липня 2016 року, з метою "подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави".

Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ, було обрано бойове гасло Святослава Хороброго - "Іду на ви!". Нову символіку й однострої було остаточно затверджено наказом МО No606 від 20 листопада 2017 року.