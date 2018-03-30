30 марта Еврейская Пасха, или Песах: история и традиции праздника

В пятницу вечером, 30 марта, иудеи начнут отмечать Пасху, которая в их вероисповедании имеет название Песах.

В отличие от других религий иудеи празднуют Песах в течение семи-восьми дней (в зависимости от места пребывания определенного семейства, - ред.). Ежегодно праздник отмечается с вечера 14 дня весеннего месяца нисана по еврейскому календарю. В этом году этот период припадает с 30 марта по 7 апреля.

Песах является одним из наиболее древних и значимых праздников в еврейской культуре. В это время принято собираться за столом всей семьей, трапезничать, говорить об истории своего народа и вспоминать самые знаковые события. Важно, чтобы праздник отметил каждый еврей, вне зависимости от финансовых возможностей и положения в обществе.

История праздника

В религиозной традиции Песах посвящен освобождению еврейского народа от рабства - 400 лет евреи находились в рабстве у египтян. Для освобождения богоизбранного народа Господь послал на египтян 10 казней (превращение нильской воды в кровь, появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, диких зверей, падеж скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак и гибель первенцев). И только после десятой фараон отпустил евреев на свободу. Согласно Пятикнижию накануне последней из десяти казней египетских - поражения первенцев - Бог повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их мясо, а их кровью пометить дверные косяки. В ночь 14 нисана Бог "прошел мимо" (пасах) домов евреев, и они были спасены, в остальных же домах погибли все первенцы. В этот же день Моисей освободил еврейский народ, выведя его за пределы Египта

"Пе-сах" толкуется как "уста говорящие", и это соответствует тому, что главная заповедь этого праздника - говорить, рассказывать об истории Исхода.

Традиции праздника

Подготовка к празднику начинается заблаговременно. Главным этапом является уборка в доме - принято выбрасывать все продукты и напитки, которые были приготовлены путем сквашивания или брожения.

Главной традицией недели Песаха является праздничный ужин - седер.

Также важно не употреблять квасные продукты (пиво, дрожжевой хлеб, макароны и все продукты, которые прошли процесс брожения, - ред.).

В частности, в праздник запрещено употреблять: злаки, которые входили в контакт с жидкостью (пшеница, ячмень, рожь, овес, полба); перловку, кукурузу, горошек из-за того, что в них может начаться процесс брожения; мучные изделия (хлеб, булки, макароны, печенье, торты и прочее); хлопья, изготовленные из злаков; солодовые и дрожжевые продукты, горчица; алкогольные напитки (пиво, сидр, пшеничная водка, виски); маринованные продукты с солодовым уксусом, фруктовой эссенцией.

В первый день праздничной недели перед ужином принято читать послание, описывающее события Исхода из Египта.

На праздничный стол необходимо ставить новую посуду, которую перед этим тщательно вымывают. Также должно быть специальное блюдо - кеар - на которое выкладывают следующие угощения: зроа - жареная баранья голень, либо куриная ножка - ритуальный символ жертвоприношения; бейца - вареное яйцо - символ скорби о разрушенном Храме в Иерусалиме; карпас - зелень петрушки - символ скудного рациона евреев в Египте.

Также в седер подают измельченные яблоки и финики, которые символизируют глину, из которой иудеи изготавливали кирпичи во времена рабства, и хрен с листьями салата - символ горечи и страданий в рабстве.

Ни в коем случае нельзя забывать и о маце - пресной лепешке, которую выпекают перед праздником.

Особенным атрибутом седера являются мисочки с соленой водой. Таким символичным образом евреи чтят память женщин, которые пролили слезы, узнав о приказе убить всех первенцев.

Также во время праздничного ужина каждый взрослый еврей должен выпить четыре чаши вина, которые означают обещания Бога для еврейского народа. Дети и больные употребляют виноградный сок.

Стоит отметить, что первый и последний день праздника в Израиле являются выходными, в эти дни работать запрещается. В последний день Песаха в синагогах проводят церемонию "разделения вод" в память о том, что Господь осушил воды Красного моря, чтобы евреи могли перейти его, а затем обрушил волны на врагов.

Песах и Пасха: в чем отличие

Светлый праздник Пасхи посвящен Воскресению Иисуса Христа, в то время как Песах - исходу евреев из Египта. Седер, он же пасхальный ужин, в христианской традиции получил название Тайной вечери. То есть оба праздника тесно связаны как, событийно, так и в богословской трактовке.

Согласно Евангелию Иисус с учениками вошел в Иерусалим, когда древние иудеи как раз готовились отмечать Песах. Таким образом все события Страстной недели происходили как раз во время отмечания Песаха.

Кроме того, как правило, православная Пасха календарно привязана к евангельским событиям и наступает через неделю после Песаха.