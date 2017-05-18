3,5 млн украинцев уже оформили биометрические загранпаспорта

Около 3,5 млн украинцев оформили биометрические заграничные паспорта с января 2015 года. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передают Українські Новини.

"На сегодняшний день почти 3,5 млн граждан оформили биометрические паспорта для выезда за границу", - сказал он.

Он отметил, что выдача биометрических паспортов началась с января 2015 года.

Соколюк добавил, что в Украине функционирует до 100 отделений, в которых можно получить биометрический паспорт.

Также в Киеве отрылась 3 новых центра предоставления административных услуг, в которых можно оформить биометрический паспорт.

Как сообщали Українські Новини, государственная миграционная служба заявляет, что рекордное количество украинцев - 19 тыс. - подали заявки на получение заграничных паспортов в день подписания документа о предоставлении Украине безвизового режима 17 мая.

16 мая в Киеве паспортные столы закрыли очереди на подачу документов для оформления загранпаспортов и ID-карт.