36% українців не готові вакцинуватися від коронавірусу - дослідження

36% громадян України не готові вакцинуватися від COVID-19, неохочих вакцинуватися більше серед молодих респондентів, свідчать дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-13 листопада.

За даними опитування, 46% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше чи друге щеплення), 16% зазначили, що готові вакцинуватися, 36% - не готові.

Зазначається, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. За останній місяць зросла кількість щеплень (із 36 до 46%). Відносно більше неохочих вакцинуватися серед молодих респондентів.

Водночас 55% підтримують обов'язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), 35% - проти цього. Заборону на відвідування громадських закладів без COVID-сертифіката чи тесту підтримують майже 40%, проти - 53%. Заборону користуватися громадським транспортом підтримують майже 30%, не підтримують - 65%.

Згідно з дослідженням, 71% опитаних вважають порушенням прав запровадження обмежень стосовно невакцинованих людей, 26% - протилежної думки. Більше останніх у Києві, серед найстаріших опитаних та тих, хто вже вакцинувався.

При цьому 49% не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти COVID-19, 35% респондентів байдужі до цього, 14% підтримують таких діячів.

61% опитаних також вірить, що Україна здатна розробити власну вакцину від коронавірусу, 37% - не вірять.

Як свідчать дані опитування, 40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності на коронавірус. Кожен п'ятий (21%) обвинувачує у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися, 15% обвинувачують Міністерство охорони здоров'я.

Водночас президента, Кабінет Міністрів вважають винними 7-8%, місцеву владу - 2%. У мимовільні причини зростання захворюваності найчастіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися. Вакциновані і ті, хто має намір це зробити, частіше обвинувачують у зростанні епідемії тих, хто не має наміру щепитися від коронавірусу.

Соцопитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2%.