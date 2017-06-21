38% процентов украинцев считают себя европейцами - опрос

Треть украинцев подчеркивает важность безвизового режима для населения страны. С другой стороны - всего 38% украинцев считают себя европейцами. Это всего на 3% больше чем в 2013 году. Оформить биометрические паспорта собирается всего 10% опрошенных из западного региона, и 7% из восточной части Украины. Таковы результаты опроса озвучила Ирина Бекешкина, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, во время пресс- брифинга в Украинском кризисном медиа-центре. Общенациональный опрос на тему отношения населения к безвизовому режиму проводили 9-13 июня Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова.

Результаты опроса показывают существенные региональные и возрастные различия в отношении населения к безвизовому режиму. "Чем ближе к западу, тем выше процент людей, которые считают безвизовый режим важным", - отметила госпожа Ирина. На западе 11% опрошенных имеют биометрические паспорта. На востоке - всего 2,5%.Чем моложе респонденты, тем чаще они имеют биометрические паспорта. Ирина Бекешкина подчеркнула, что значительная часть населения вообще не собирается иметь никакого заграничного паспорта. Количество людей, получивших обычный загранпаспорт, выросла всего на 4% по сравнению с 2013 годом. "Для меня это индикатор того, что Украине еще далеко до того, чтобы стать европейской страной", - отметила директор Фонда "Демократические инициативы".

60% опрошенных отметили, что для того, чтобы они почувствовали себя европейцами необходим определенный уровень материального благосостояния. "Здесь никаких возрастных и региональных различий не было", - почеркнула госпожа Ирина. Глеб Вышлинский, исполнительный директор "Центра экономической стратегии", отметил, что безвизовый режим должен улучшить общую экономическую ситуацию в стране. "Это облегчит все формы экономического сотрудничества и будет способствовать привлечению новых инвестиций в страну", - подчеркнул он.

Алена Гетьманчук, директор ОО "Институт мировой политики", отметила, что по результатам опроса 36% украинцев начнут чувствовать себя европейцами, когда в стране установят верховенство права. Главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко отметил, что механизм приостановления действия безвизового режима должен обеспечить дальнейшее выполнение реформ, в частности судебной и антикоррупционной. "Я не представляю даже чисто теоретически такой возможности, чтобы Порошенко, или другие лидеры государства сделали так, чтобы из-за их действий в Украине забрали безвиз. Это для них будет политическим самоубийством. Поэтому я даже не предполагаю, что наши руководители пойдут на такой откат реформ, который позволит активировать реверс безвизового режима", - подчеркнул Сергей Сидоренко.

Всего 14% ознакомились с правами въезда и пребывания в странах Шенгенской зоны. Алена Гетьманчук отметила, что необходимо в корне изменить государственную коммуникационную стратегию. "Вместо того чтобы фокусироваться на том, что требует от страны ЕС, нужно начать рассказывать о том, что дает нам соглашение с ЕС", - подчеркнула госпожа Гетьманчук.

"Необходимо провести скрининг готовности страны на предмет того, чтобы иметь право быть кандидатом на членство в ЕС", - отметила Алена Гетьманчук. Она подчеркнула, что это поможет наладить конструктивный диалог с европейскими странами, который не будет вызывать у них негативных эмоций по поводу вступления Украины в ЕС.

Український кризовий медіа-центр

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