«38% українців подорожують усередині країни»

Минулого року Україну відвідало понад 4 млн туристів, що перевищило аналогічний показник 2020 року майже на 26%. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.

«Протягом 2021 року Україну відвідало понад 4 млн туристів, що перевищило аналогічний показник 2020 року майже на 26%. Серед мандрівників найбільші середньодобові витрати мали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів, які щодня витрачали 2220 дол. Туристи з Саудівської Аравії та Оману витрачали трохи менше — 1500 дол на добу. Канадці – 1 250 дол щодня, а мандрівники зі США – 1 125 дол. У середньому кожен турист, який приїхав до нашої країни на 7-9 днів, цілодобово мав витрати на суму 929 дол», — говориться в повідомленні.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів зазначила, що до ТОП-10 «найчисленніших» потрапили туристи з: Молдови – 1054, Росії – 519 тисяч, Польщі – 311 тисяч, Білорусі – 273 тисяч, Румунії – 264 тисяч, Туреччини – 247. тисяч, Угорщини – 227 тисяч, Німеччини – 154 тисячі, Ізраїлю – 133 тисячі, США – 103 тисячі

«Серед країн, які не межують з Україною, у Топ увійшли Туреччина, Німеччина, Ізраїль та США. А єдиний сусід, якого немає в переліку – Словаччина (але вона з’явиться трохи нижче)», – повідомила вона.

«Минулого року ми вперше в Україні провели справді масштабне дослідження домогосподарств щодо нової методології. Це потрібно було для того, щоби зрозуміти реальний відсоток внутрішнього туризму в Україні. Адже за експертними оцінками завжди йшлося про те, що в нас переважає внутрішній туризм. Але ми справді не розуміли його обсягів, адже в Україні поки що відсутня статистика того способу розміщення, який реально показував нам дані щодо цього. Наприклад, скільки реально людей зупинялися у наших готелях. Результати дослідження ми покажемо дуже скоро. Але я можу коротко розповісти про головне. Наразі приблизно 38% українців подорожують усередині України, тобто відпочивають удома. При цьому за кордон їздять 18% – ця цифра фактично вдвічі перевищує попередні прогнози. Ми розуміємо, що зараз набагато менше іноземців їздять відпочивати в Україну в аналогії з потоком наших громадян, які обирають закордонний відпочинок. І зараз нам потрібно змінювати цю пропорцію у свій бік. Водночас ми розуміємо, що наявність нашого внутрішнього ринку допомогла нам пережити 2020 рік і вижити нашому туристичному бізнесу. Адже пандемія коронавірусу дуже вплинула на звички українців у подорожах», — сказала експерт.

Також фахівець прокоментувала можливості українського туризму задовольнити внутрішній попит у країні.

«На сьогоднішній момент відповідна інфраструктура в Україні поступово покращується. Ми бачимо активне будівництво доріг, що сприяє розвитку туризму. Багато маршрутів знову відкрилися для внутрішнього туризму. Наприклад, це допомогло Тернополі, Запоріжжю та іншим куточкам України. Адже часто до найунікальніших і найкрасивіших місць не так легко дістатися, а з відкриттям та ремонтом доріг – це стало зручніше та легше. Також стало зручніше подорожувати країною завдяки розвитку авіації всередині країни. Ще й з’явилися нові рейси між Україною та іншими країнами. Наприклад, у нас з’явилося повідомлення із Саудівською Аравією. І це також дозволило нам отримати для себе абсолютно нового туриста», — сказала експерт.

Нагадаємо, що туристичний збір минулого року поповнив державну скарбницю 244 мільйонами гривень. Сума на 86,8% більша за показник 2020 року. Тоді було трохи понад 130 мільйонів

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