4 ноября температура воздуха в Киеве побила 60-летний рекорд

04 ноября 2019, 17:42
 Общество

Погода 4 ноября в Киеве, а именно во второй половине дня, побила температурный рекорд, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

По данным наблюдений, после полудня понедельника в столице столбик термометра максимально поднимался выше +14,9.

"Таким образом, превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году. Несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, который удерживается с 1996 года", - говорится в сообщении.

ЗА Київ 
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