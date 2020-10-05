4 жовтня бойовики чотири рази порушували режим тиші - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська 4 жовтня чотири рази порушували режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил. Про це 5 жовтня поінформував пресцентр штабу ООС у Facebook.

"Неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного - з автоматичного станкового гранатомета. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Ворожі постріли не становили загрози для життя і здоров'я наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - ідеться в повідомленні.

У лавах українських військовослужбовців утрат немає, зауважили у штабі.

Від початку доби 5 жовтня в районі селища Новолуганське бойовики здійснили один неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Військовослужбовці та підрозділи Держслужби України з надзвичайних ситуацій і далі гасять пожежі в Луганській області.

"Учора основні зусилля були спрямовані на гасіння осередків загорянь поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Айдар, Шуми. Крім того, 166 військовослужбовців і 16 одиниць автомобільної та інженерної техніки було задіяно в ліквідації наслідків пожеж у населеному пункті Воронове. Наші воїни допомагали місцевим мешканцям розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках і на об'єктах селищної інфраструктури", - указано в повідомленні.