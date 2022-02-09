45,3% пошукачів не проти поїхати на заробітки у 2022 році

Про плани українців щодо заробітків у 2022 році та мотивацію читайте в опитуванні пошукачів.

Готовність пошукачів працювати за кордоном

45,3% українців не проти виїхати на заробітки за кордон цього року, а 54,7% опитаних не планують виїжджати для роботи.

Водночас 68,8% пошукачів не мають попереднього досвіду поїздки за кордон на заробітки, а 31,2% українців зазначили, що мають такий досвід.

Поїхати на заробітки чи залишитися вдома?

Найважливішою мотивацією для поїздки на заробітки за кордон є вища заробітна плата. До 3-ох найголовніших причин також увійшли: відсутність постійної роботи в Україні та можливість накопичити кошти (безплатне проживання, харчування від роботодавця). До того ж пошукачі відзначили кращі умови праці, легальне працевлаштування, медичне страхування та зручний графік.

Стримують українців від поїздки на заробітки такі фактори: сім’я, здоров’я, небажання покидати звичний спосіб життя, страх натрапити на шахраїв, стабільна робота в Україні, відсутність закордонного паспорта, відсутність збережень, незнання локальної мови, відсутність вакцинації, страх не облаштувати побут на новому місці.

Бажаний рівень заробітної плати за кордоном

48,8% опитаних зазначили 30000+ гривень як бажаний рівень заробітної плати на заробітках. Для 38,8% опитаних було б достатньо суми, що варіюється між 20000 гривень та 30000 гривень. 10,9% опитаних були б задоволені сумою від 15000 гривень до 20000 гривень. Для 1,9% було б достатньо суми від 10000 гривень до 15000 гривень.

Дослідження провели аналітики Jooble на основі опитування 1035 українських пошукачів у період із 15 листопада по 24 грудня 2021 року. Jooble провів анкетування пошукачів із галузей виробництва, освіти, будівництва, медицини, державного сектору, готельно-ресторанної сфери, IT, логістики, фінансових установ, роздрібної торгівлі, аграрного сектору та інших. 48,9% опитаних спеціалістів мають 7+ років професійного досвіду, 32,5% — 3+ років досвіду та 18,6% — до 3 років. Згідно з опитуванням Jooble, 29,7% респондентів мають заробітну плату від 5000 гривень до 10000 гривень, 23,8% — не працюють, 16,6% — отримують від 10000 гривень до 15000 гривень, 15,2% — до 5000 гривень, 8,2% — від 15000 гривень до 20000 гривень, 6,6% — від 20000 гривень. Анкетування було анонімним та складалося з 10 запитань із запропонованими варіантами відповідей та можливістю написати власний варіант у деяких запитаннях, щоб розширити межі відповідей та дати респонденту можливість виразити свою точку зору. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

https://sostav.ua