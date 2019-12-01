49 украинцев застряли в аэропорту Берлина "Шьонефельд"

01 декабря 2019, 22:45
 Общество Источник: MIGnews (Украина)

Из берлинского аэропорта "Шьонефельд" не смогли вылететь 49 граждан Украины из-за больших очередей на паспортном контроле. Об этом сообщили в посольстве Украины в Берлине.

В воскресенье, 1 декабря, из-за больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин- Львов" Wizzair.

Украинцам бесплатно оформили новые билеты. В понедельник, 2 декабря, все граждане смогут улететь по маршруту.

Источник: MIGnews (Украина)
 
 
 