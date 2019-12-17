5 митингов и массовые драки: что происходит под Верховной Радой

Во вторник, 17 декабря, в центре Киева проходит как минимум 5 митингов. В связи с этим, в городе усилили меры безопасности, стягивают наряды полиции и Нацгвардии. Об этом пишет "Информатор".

Кроме того, въезд крупногабаритному транспорту в столицу ограничили.

Отряды Нацгвардии и полиции не дают протестующим пронести на территорию палатки. Пришлось применить слезоточивый газ, от которого пострадали более двух десятков человек, в том числе и журналисты.

На акции под правительственный квартал вышли обманутые вкладчики и те, кто требуют создать ТСК по Иловайску.

На Грушевского около гостиницы Киев произошли столкновения Нацкорпуса и полиции. Нацкорпус протестует против рынка земли. Митинг против закона о рынке земли

С самого утра под Верховной Радой собрались около 2 тысяч человек, выступающих против закона о рынке земли. Один из главных вопросов закона, тревожащий митингующих - могут ли иностранцы покупать украинскую землю.

Митинг не прошел без стычек. Причина драки - полиция не пропускает сельхозтехнику. Правоохранители препятствуют проезду людей на тракторах под Верховную Раду, поэтому люди оставили технику и пошли под здание парламента.

После словесной перепалки кто-то распылил перцовый баллончик, пострадал полицейский. Также сообщается, что еще нескольких полицейских облили зеленкой.

Акция против угрозы свободы слова

Также под Радой проходит протест против законопроекта No0931 - "относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации".

Этот законопроект усиливает усиливая нормы по противодействию дискриминации. Предварительно, этот законопроект лишает религиозные общины права отказывать, к примеру, в трудоустройстве представителям ЛГБТ. Если простыми словами, речь идет о запрете критики ЛГБТ и так далее.

"Евробляхеры" также вышли на протест. Как сообщил ранее один из организаторов акции Олег Ярошевич, это "последняя акция за "доступную растаможку".

Если президент увидит, как нас много, это и будет последний наш аргумент, чтобы вместо штрафов 170 тысяч гривен новогоднюю ночь получить закон о доступной растаможке.

Однако Комитет по таможенной и налоговой политике вынес негативное решение по поводу нового законопроекта о "Доступной растаможке". Но тем не менее, проект все же может быть выставлен на голосование в Раде. "АвтоЕвроСила" продолжает находится под парламентом и ближе к 13:00 будет стягиваться к сцене, чтобы лично услышать ответ главы комитета Даниила Гетманцева.