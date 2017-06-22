500 военных совершили самоубийства после возвращения из зоны АТО

По состоянию на начало июня зарегистрировано 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий", - говорится в статье министра на сайте "Украинской правды".

Напомним, боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 военных, небоевые - 256.