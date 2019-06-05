53% респондентов поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос группы "Рейтинг"

53% опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 июня.

"Поддержка прозападного вектора в дальнейшем преобладает: 62% - за вступление Украины в Европейский союз (22% - против), 53% - в НАТО (31% - против)", - сказано в сообщении.

Остальные опрошенные не определились с выбором.

Респондентов также спросили: "Если бы Украина могла стать членом только одного международного союза, это следовало бы сделать с ЕС, Таможенным союзом или лучше не вступать ни в какой союз и хранить равноудаленность от ЕС и России?"

57% опрошенных высказались за вступление в ЕС, 24% - за равноудаленность от России и Запада, 10% - за вступление в Таможенный союз.

Опрос провели в период с 29 мая по 3 июня 2019 года среди 2 тыс.

респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face- to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

7 февраля украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В тот же день Рада одобрила проект постановления, которым призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству.

4 июня в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитическим приоритетом Украины остается курс на вступление в Европейский союз и НАТО, и на этом пути должны быть задействованы как существующие, так и новые механизмы.

5 июня президент заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет вынесен на референдум.