5,5 років за крадіжку смартфона через OLX

Житель Світловодська на сайті OLX знайшов оголошення про продаж смартфону HuaweiMate 20 Pro та вирішив обдурити продавчиню, а телефон присвоїти собі у шахрайський спосіб. Про це повідомляє Златопіль посилаючись на матеріали Світловодського міськрайонного суду. Подзвонив потерпілій і сказав, що готовий придбати мобільний за 11 300 гривень. Отримавши посилку у відділенні Нової пошти непомітно підмінив телефон на китайську копію смартфону та відправив назад. Продавчині сказав, що мобільний купувати передумав, оскільки виявив на ньому пошкодження. Пізніше вкрадений телефон поміняв на мопед. Встановили, що обвинувачений раніше судимий, є учнем 2 курсу ПТУ Світловодська, не працює, знаходиться на утриманні та вихованні батьків. За сукупністю злочинів йому призначили покарання у вигляді 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

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