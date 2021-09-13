56,5% українців не планують вакцинуватися від коронавірусу - опитування Демініціатив

Більше половини українців не збираються вакцинуватися від коронавірусу найближчим часом. Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи з Центром політичної соціології в серпні 2021 року.

56,5% опитаних заявили, що не вакциновані і не планують вакцинуватися найближчим часом. 25,1% не вакциновані, але хочуть це зробити, 18,4% вакциновані хоча б однію дозою.

Соціологи відзначають, що респонденти, які не хворіли на COVID-19, вакцинуються або планують вакцинуватися значно рідше, ніж ті, хто перехворіли.

Найчастіше небажання вакцинуватися респонденти пояснювали тим, що вакцини недостатньо перевірені, турботою про побічні ефекти, занепокоєнням про нав'язування вакцинації державою і впевненістю, що вакцина не захищає від хвороби.

Серед аргументів за вакцинацію найбільший вплив надавали необхідність працювати в разі введення жорсткого локдауну, впевненість в ефективності та безпечності вакцини.

Опитування проведене 14-24 серпня 2021 року по всій Україні, крім окупованих територій, опитано 2001 особу. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%. Опитування проведене за фінансової підтримки уряду Великобританії.

У червні 2021 року в опитуванні Центру Разумкова 43,2% заявили, що не мають наміру вакцинуватися.

З початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу за офіційною статистикою майже 6 млн українців були вакциновані хоча б однією дозою.