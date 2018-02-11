58% родственников погибших военнослужащих убеждены, что Украина должна была воевать за Крым

58% убеждены, что в марте 2014-го Украина должна была начать боевые действия, чтобы вернуть украденную автономную республику. Во всех регионах (включая Восток) это мнение поддержали более половины участников опроса.

"Зеркало недели. Украина" совместно с благотворительным проектом "Небесная гвардия" выступили инициаторами опроса более 1000 членов семей погибших военнослужащих, которое провел Киевский международный институт социологии.

"Нет ли противоречия между миролюбием в вопросе о донбасском будущем и жесткостью в оценке крымского прошлого? Нестыковка существует только на первый взгляд. Скорее здесь присутствует логика", - пишут Юлия Мостовая, Сергей Рахманин и Анастасия Береза, основатель благотворительного проекта "Небесная гвардия", в своей статье для ZN.UA.

"Воевали бы за Крым - не пришлось бы воевать за Донбасс", - эту точку зрения часто приходилось слышать именно из уст фронтовиков, а также родственников погибших и раненых в зоне АТО. Возможно, уверенность в том, что за АРК следовало драться, зиждется на убежденности: главная причина начала этой нескончаемой войны - в той, не начавшейся.

Подробнее о результатах опроса семей погибших военнослужащих читайте в статье Юлии Мостовой, Сергея Рахманина и Анастасии Березы "Древо жизни" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".