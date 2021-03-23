59% українців підтримують вступ України в ЄС, - опитування "Центру Разумкова"

Вступ України до Європейського Союзу підтримують 59% респондентів, 26% дотримуються протилежної точки зору.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, передає Укрінформ.

При цьому частка тих, хто дотримується думки, що Україні потрібно вступати до ЄС, перевищує частку тих, хто дотримується протилежної точки зору, у Західному регіоні (відповідно 84% і 8,5%) та у Центральному регіоні (відповідна 63% і 19%). У Східному регіоні дещо більше тих, хто вважає, що не потрібно вступати (відповідно 38,5% і 46%), а у Південному регіоні частки перших і других статистично значуще не відрізняються (відповідно 41,5% і 42%).

За даними опитування, чим молодші респонденти, тим більше серед них тих, хто вважає, що потрібно вступати до ЄС (частка таких зростає від 44% серед тих, кому 60 і більше років, до 76% серед тих, кому від 18 до 29 років). При цьому у всіх вікових групах частка тих, хто виступає за вступ до ЄС, перевищує частку тих, хто виступає проти.

У випадку проведення референдуму стосовно вступу України до ЄС, 59% серед усіх опитаних (або 80% серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі) проголосували би за вступ, і відповідно 26% і 17% - проти вступу. При цьому якщо серед прихильників вступу до ЄC 96% висловили намір взяти участь в такому референдумі, то серед противників - лише 46% (приблизно стільки ж, скільки і тих, хто не має наміру взяти в ньому участь - 47%).

Частка тих, хто має намір голосувати за вступ до ЄС, перевищує частку тих, хто має намір голосувати проти, у Західному регіоні (відповідно 84% і 8%) та у Центральному регіоні (відповідна 64% і 18%), у Східному регіоні дещо більше тих, хто збирається голосувати проти вступу (відповідно 39% і 46%), а у Південному регіоні частки перших і других є однаковими (по 42%).

Що молодші респонденти, то більше серед них тих, хто має намір проголосувати за вступ до ЄС (їх частка зростає від 44% серед тих, кому 60 і більше років, до 75% серед тих, кому від 18 до 29 років). Серед представників електорату партії "Європейська солідарність" 91% мають намір голосувати за вступ до ЄС (проти - 5%). Серед тих, хто на парламентських виборах має намір голосувати за партію "Слуга народу" - відповідно 78% і 13%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 60% і 21%. Тоді як серед представників електорату партії "Опозиційна платформа - за життя" переважна більшість проголосувала би проти - відповідно 15% і 73%.

При цьому громадяни України зі стриманим оптимізмом оцінюють перспективи розвитку відносин України і Європейського Союзу на найближчі роки: частіше (39%) вони вважають, що ці відносини залишаться без змін, 26% дотримуються думки, що вони покращаться, а 10% - що погіршаться.

Частка тих, хто вважає, що вони покращаться, найвища у Західному регіоні (34,5%), нижча у Центральному (27,5%) і найнижча - у Південному (22%) і Східному (17,5%) регіонах. У цій же регіональній послідовності зростає частка тих, хто вважає, що вони погіршаться (відповідно 4%, 6%, 15% і 21%). Частка "єврооптимістів" тим вища, чим молодші респонденти (вона зростає від 19% серед тих, кому 60 і більше років, до 34% серед тих, кому від 18 до 29 років).

Найбільше "єврооптимістів" серед представників електорату партії "Слуга народу" (48%). Серед тих, хто на парламентських виборах має намір голосувати за партію "Європейська солідарність", їх 38%, за ВО "Батьківщина" - 23%, за партію "Опозиційна платформа - за життя" - лише 8%, повідомляють соціологи.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.