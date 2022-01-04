6-річний художник зі Львівщини здобув Гран-прі на Міжнародному конкурсі у В’єтнамі

Максим Будзівула - вихованець "Зразкового художнього колективу України" артстудії "Палітра" центру позашкільної освіти Золочівської міської ради Львівської області.

Про чергову перемогу хлопчика на своїй сторінці у фейсбуку розповіла керівниця згаданого артгуртка Галина Гевко.

Зауважимо, дипломів різних ступенів за участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах Максим має понад 200. Серед них – 50 Гран-прі.

Його художні роботи з’являлись на багатьох експозиціях та виставках у Польщі, Китаї, Канаді, США, Словенії, Чехії, Ізраїлі, Італії, Іспанії та інших країнах світу.

https://dilo.net.ua