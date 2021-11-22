600 років лежала в землі: британка знайшла крихітну золоту Біблію

Древню реліквію жителька британського міста Йорк знайшла випадково. Вчені оцінюють вартість артефакту у майже 135 тисяч доларів.

48-річна Баффі Бейлі працює медсестрою. Серед її хобі – пошук різних речей з металошукачем. Під час однієї з таких прогулянок жінка натрапила на неймовірну знахідку – золоту фігурку розкритої мініатюрної Біблії. Артефакт вона знайшла на території сільськогосподарських угідь.

Шукачка навіть не одразу здогадалася, що саме вона тримає у руках, адже золота Біблія має всього півтора сантиметра в ширину, повідомляє glavred.net з посиланням на mymodernmet.

“Я прокопала трохи більше десяти сантиметрів, і це було дуже звично, – я все ще не думала, що знайшла щось особливе”, – зазначила Бейлі.

Науковцям вдалося визначити вік знахідки. За їхніми словами, артефакт був створений близько 600 років тому – у XV столітті.

На сторінках розкритої золотої книжечки містяться гравюри святого Леонарда та святої Маргарети, які вважаються покровителями пологів. Така річ могла відігравати роль оберегу. Оскільки у верхній частині знахідки є невеликий отвір, науковці припускають, що цю річ могли носити як кулон або намистину. Серед ймовірних колишніх власників крихітної Біблії називають короля Річарда III, який в середині ХV століття володів територіями Йорку.

https://litgazeta.com.ua