61% опитаних громадян вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними

Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, окрім того 61% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними.

Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

"Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть - дають протилежні оцінки", - сказано у повідомленні.

Окрім того, 17% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом м'якими.

"61% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 17% стверджують, що вони є занадто м'якими. 15% переконані, що заходи є надто жорсткими. За останні два тижні зменшилася кількість тих, хто вважає заходи надто м'якими (з 28 до 17%), водночас зросла кількість тих, хто вважає їх надто жорсткими (з 7 до 15%)", - додається у повідомленні.

Зазначається, що під час карантину 42% опитаних виходять з дому один раз на декілька днів.

"Попри карантин, 19% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 29% - один раз на день. Водночас 42% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 10% - взагалі намагають не виходити. За останні два тижні показники не змінилися. Частіше про високий рівень обмежень виходу з дому зазначали жінки, найстарші та найбідніші опитані", - відмічається у повідомленні.

Довідка: Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 10-12 квітня 2020 року.

Нагадаємо, під час карантину 47% респондентів почали рідше гуляти, а 49% стали частіше слідкувати за новинами.

Джерело: УНН