65% шкіл виявилися не готові до початку навчального року

Представники Держпродспоживслужби інспектували 1 791 школу на предмет готовності до нового навчального року.

Результати перевірки повідомляються на сайті Держпродспоживслужби.

Порушення в підготовці до нового навчального року виявлено в 1 174 навчальних закладах загальної середньої освіти, що становить 65% від загальної кількості.

"Порушення, які були виявлені в ході перевірок, в першу чергу стосуються стану обладнання та харчоблоків, де буде готуватися їжа для дітей. Серед найбільш поширених порушень: недостатня кількість кухонного та столового посуду, відсутність умов для миття рук на харчоблоках і в обідніх залах та ін", - йдеться в повідомленні.

При перевірці 28 установ загальної середньої освіти Черкаської області, порушення виявлені в 22 з них.

У Чернігівській області фахівці Держпродспоживслужби брали участь в 169 комісійних перевірках установ загальної середньої освіти. У семи установах виявлено порушення, зокрема: недостатня кількість холодильного та технологічного обладнання; недостатня кількість столового та кухонного посуду, необхідність проведення капітального ремонту.

У Києві 11 закладах загальної середньої освіти протягом тривалого часу не вживаються заходи щодо приведення харчоблоків у відповідність (проведення ремонтних робіт з установкою необхідного технологічного обладнання) в Оболонському районі - 2 школи, Печерському - 1 школа, Подільському - 2 школи, Святошинському - 2 школи, Солом'янському - 3 школи, Шевченківському - 1 школа.

Раніше повідомлялося, що недопуск невакцинованих проти COVID-19 педагогів до роботи незаконний, заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Водночас уповноважений зазначив, що як громадянин він підтримує вакцинацію проти коронавірусу.

За словами Сергія Горбачова, як громадянин він підтримує вакцинацію і вважає, що робити щеплення повинні не тільки як можна більше педагогів, а й всі українці в цілому. Адже вакцинований працівник освітнього закладу не тільки для себе знижує ризик і істотно краще захищається від тяжкого перебігу хвороби, а й захищає інших працівників і учнів. Однак такий захист не буде достатньо ефективною, якщо не вакцинується число працівників, необхідних для створення колективного імунітету. По матерiалам: Держпродспоживслужба