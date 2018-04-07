7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл праздника и особенности его иконографии

Благовещение один из двенадцати главных праздников православной церкви, почти всегда выпадает на Великий пост и отмечается 7 апреля. В 2018 году праздник приходится на Страстную Седмицу, день Благословенной (Великой, Страстной) Субботы.

Праздник Благовещения отмечают ровно за девять месяцев до события Рождества Христова. В этот день Архангел Гавриил явился посланный Богом Деве Марии, для того, чтобы возвестить Ей о рождении Младенца от Духа Святого.

Обращенные к Марии слова Гавриила мы знаем как молитву.

Пресвятая Дева ответила архангелу на это словами: "Се, Раба Господня; да будет мне по глаголу Твоему".

Благовещение послужило почином исполнения заповеди, которую Бог дал падшему человечеству в лице Адама и Евы. Им было поведано, что их потомок - "семя жены" - победит прельстившего их змея. "Семя жены" - такой образ был дан безмужнему зачатию Спасителя Девой Марией.

Благовещение Пресвятой Богородицы - смысл этого события, значение и история праздника, особенности его иконографии.

Благовещением обозначилось исполнение слов пророчества: Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя ему: Еммануил. Имя Эммануил имеет значение "с нами Бог", его нередко надписывают на изображениях Младенца Христа.

В день совпадения праздников на литургии 7 апреля, Апостол и Евангелие читаются Великой Субботы и Благовещения. Дьякон во время чтения стоит перед Плащаницей.

Икона Благовещения показывает нам явление архангела Гавриила Деве Марии. Иногда на иконах праздника присутствует светлый луч, как символ явления Бога и зачатия Христа. Мария нередко держит в руках красную нить или же на иконе присутствует изображение веретена или прялки, так как существует предание, что в этот день она занималась рукоделием.

Бывает, что архангел Гавриил рисуется путником или посланником с тростью. Иногда со свечой или зеркалом - как вестник тайн. Нередко на иконе присутствует цветок белой лилии, как символ благословения Господня. Принято считать лилию знаком чистоты и непорочности Богородицы, поэтому ее часто изображают на богородичных иконах, а также используют в их украшении.

Благовещение или Благая весть переводится на греческий язык, как Евангелие. Именно так называются первые четыре книги Нового Завета. Давно ожидаемое в Иудее древнее пророчество о рождении Спасителя мира, совершилось незаметно для окружающего мира, подобно дуновению ветра.

Архангел Гавриил и Богородица на иконе всегда обращены друг к другу, иногда Пресвятая Дева показана в момент поворота к Вестнику Божьему. Часто они оба стоят, но бывает, что Дева Мария сидит, иногда изображают Архангела, преклоненного на одно колено.

Благовещение Пресвятой Богородицы - смысл этого события, значение и история праздника, особенности его иконографии.

В православных храмах событие Благовещения канонически всегда изображается на Царских вратах, расположенных в алтарной преграде.

Тема Благовещения одна из самых распространенных не только в православном иконописном искусстве, но и в католической живописи.

Катерина СОЛОВЬЕВА