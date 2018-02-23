70 вооруженных арматурой людей захватили санаторий "Лермонтовский" в Одессе, - СМИ

Около 70 сотрудников частной охранной фирмы ворвались в одесский санаторий "Лермонтовский" и захватили его

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Отмечается, что эти люди, вооруженные ломами и арматурой, захватили административное здание и не пускают сотрудников на работу.

Как пояснил адвокат Илья Халдай, который защищает интересы действующей администрации "Лермонтовского", захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно. Это связано с тем, что сейчас санаторий оспаривают друг у друга Министерство юстиции и "Укрпрофздравница".

"На сегодняшний день вступило в силу решение, которое отменило передачу "здравницы" Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время", - утверждает адвокат.

Директор санатория Дмитрий Антипов отметил, что сейчас работа здания полностью парализована, ведь его отключили от электричества. Известно, что сейчас в санатории проходят лечение и реабилитацию 150 человек.

"У нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается", - подчеркнул он.

После девяти часов на место событий прибыли правоохранители, также возле санатория стоят сторонники "Укрпрофздравница".