700 тысяч человек потеряли доступ к пенсиям в Донбассе - ООН

ООН рекомендует отменить привязку регистрации в качестве переселенцев для получения пенсий

700 тысяч пенсионеров потеряли доступ к пенсиям в результате войны в Донбассе. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"Это прямой результат государственной политики, которой доступ к пенсиям привязан к регистрации в качестве ВПЛ (внутренне перемещенных лиц, - ред.) и к процедуре верификации, которая вытекает из этой привязки. Наша рекомендация остается неизменной - следует немедленно отменить привязку доступа к пенсиям к регистрации в качестве ВПЛ", - отметила Фрейзер.

По ее словам, "люди должны иметь одинаковый доступ к пенсиям независимо от того, где они живут".

Фрейзер назвала условия пересечения линии разграничения "унизительными".

"Сложные, а иногда унизительные процедуры пересечения линии разграничения усиливают разделение общества", - подчеркнула Фрейзер.

22 февраля 2019 года сообщалось, что наиболее актуальными проблемами для большинства украинцев остаются война на востоке Украины (62%) и социально- экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (56,8%)