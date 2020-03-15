750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте

Коронавирус обнаружили у двух итальянских граждан, проживающих в отеле.

В двух отелях на египетском курорте Шарм-эль-Шейх украинских туристов закрыли на карантин, поскольку у других отдыхающих заподозрили коронавирус. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на инфицирование, украинские туристы смогут вернуться домой", - говорится в сообщении.

Речь идет об отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.

Сколько украинцев оказались в карантине, не сообщается.

Туристический оператор Join Up! уточняет, что граждане Украины будут находиться во время карантина в отелях.

В Министерстве иностранных дел позже уточнили, что в Шарм-эль-Шейхе закрыли на карантин 750 украинских туристов. Об этом сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

"Посольство Украины в Египте сообщает о 750 гражданах Украины, которые находятся на 14-дневном карантине в отеле Reef Oasis Beach Resort (город Шарм Эль Шейх)", - сообщил Погорельцев.

Он добавил, что карантин введен в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов, которые находились в отеле.

По состоянию на утро 15 марта, в Египте зафиксировано 109 случаев SARS-COV- 2. Двое людей скончались.

Напомним, с полуночи 17 марта Украина закрывает на две недели границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Всех украинских граждан призвали вернуться домой до этого времени.

Чтобы вернуться в Украину из-за границы в период карантина необходимо зарегистрироваться в системе "ДРУГ".



