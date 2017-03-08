8 березня: чоловічий погляд на Жіночий день

Питали чи колись чоловіків, як вони ставляться до Міжнародного жіночого дня8 березня? Саме чоловікам доводиться в цей день усіма силами показувати свою любов і турботу жіночій половині людства, і на 8 березня багато чоловіків скаржаться на те, що вони ніби й не існують. Проте більшість чоловіків вважають, що це святоорганічно увійшло в суспільство і його потрібно і навіть обов'язково відзначати. Українські Новини спробували розібратися, яка ж думку склала сильна половина людства щодо Міжнародного жіночого дня.

Деякі чоловіки спочатку не визнають цесвято, і причиною цього є його політичний характер на початку століття. Такі чоловіки не хочуть згадувати про німецьких коммуністок і соціалісток і вже тим більше не хочуть обговорювати, як ефективно можуть боротися жінки за свої права.

Однак є й такі чоловіки, які визнають, що 8березня - це обов'язкове і потрібне свято, коли можна відзначити значимість жінок у житті всього світу, висловити свою вдячність.

Відмінну від цієї точку зору мають чоловіки-романтики. В цей день вони можуть показати свою любов та турботу про кохану дівчину, квіти і подарунки здобувають особливе значення - і вони це прекрасно розуміють. Тоді і тези їх звучать як те, що не обов'язково чекати свята, щоб порадувати жінку, яка так багато для вас робить.

Є й чоловіки, які вважають, що вітати дівчат з тим, що вони - дівчата, комічно, смішно і взагалі безглуздо. Для них свято8-го березня - справжнє випробування на міцність і втомливий обов'язок. І судячи по думці багатьох чоловіків, багато з них зазнають у свято сильного стрес.у Вони бояться, що жінки залишаться незадоволені подарунками, намагаються не накликати на себе роздратування недоречною поведінкою і панічно бояться наближення свята. Ажіотаж, в якому доводиться вгадувати і вибирати подарунки і квіти можуть сильно виснажувати чоловіків.

Але все ж щасливі й ніжні посмішки жінок, якими сяє світ в це свято коштує витрачених на нього сил і уваги. Тому і не проходить традиція у чоловіків - вітати своїх жінок на 8 березня і дякувати за все, що вони зробили для світу.