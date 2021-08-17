80% померлих від ковіду - старші за 60 років: дані МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що понад 80% усіх померлих від Covid-19 в Україні - це люди старші 60 років. Про це МОЗ повідомило у Facebook.

Станом на 14 серпня від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 - у віці 60+.

"Це ще одне свідчення того, що літні люди знаходяться в зоні найвищого ризику від коронавірусної хвороби. Причому чим старша особа, тим вищий цей ризик. Так, частка людей віком 60-69 років серед померлих складає 29% (15 533 осіб), а людей віком від 70 років - 52% (28 033)", - ідеться в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що єдиним способом захиститися від важкого перебігу та смерті від Covid-19 є вакцинація. Вакцинація від Covid-19 в Україні безоплатна та добровільна.

"Усі вакцини, які використовує Україна, пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність та схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування. Їхня ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті вища за 90%", - сказано в повідомленні.

У МОЗ закликали українців допомогти своїм літнім родичам та знайомим записатися на щеплення від Covid-19 і записатися самим.

Дізнатися більше можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ та за телефоном гарячої лінії МОЗ 0-800-60-20-19.

Нагадаємо, нашим лікарням треба готуватися до напливу "ковідних" пацієнтів вже зараз, бо ліжка будуть заповнюватися дуже швидко. Такий прогноз в інтерв'ю "Главкому" дав ексзаступник міністра охорони здоров'я, співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Сьогодні, 19:11 glavcom.ua

Павло Ковтонюк: Нашим лікарням треба готуватися до напливу "ковідних" пацієнтів вже зараз, бо ліжка будуть заповнюватися дуже швидко

"Ситуація точно буде складніша, ніж під час зимового спалаху"

Нашим лікарням треба готуватися до напливу "ковідних" пацієнтів вже зараз, бо ліжка будуть заповнюватися дуже швидко. Такий прогноз в інтерв'ю "Главкому" дав ексзаступник міністра охорони здоров'я, співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк.