83,2% респондентів зберегли роботу попри війну – опитування

24 лютого 2022 року російські війська атакували територію України з кількох напрямів. Попри війну, 52% компаній в країні продовжили працювати, однак тільки 17% з них повідомили, що функціонують у повному обсязі. Про це свідчать результати опитування Ain.ua. Опитування пройшли 843 читача сайту, 73% з яких — працюють в ІТ-індустрії чи працювали до війни. За результатами дослідження, 83,2% респондентів зберегли роботу попри війну. 67% з них працюють в ІТ. 16,8% опитаних повідомили про втрату робочого місця через війну. Однак, варто зважати, що це може бути пов‘язано як з самостійним рішенням респондентів, так і з повним припиненням діяльності деяких підприємств. Станом на 7 березня 2022 року (11 день повномасштабної війни), коли було запущене опитування, 67,9% респондентів вже повернулись до виконання робочих задач. 93% з них працюють віддалено.

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