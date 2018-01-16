86% заболевших корью не были привиты

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге во вторник заявила, что в течение 2017 года в Украине корью заболели 4782 человека, с начала 2018 года - 1285 человек. За время этой вспышки умерли шесть человек, в том числе четыре ребенка.

"Реальная ситуация в Украине в том, что сейчас корь есть. Корь пришла к нам из Румынии. 86 процентов людей, которые были поражены корью, не были привиты. За последние полгода от кори умерли 4 ребенка и двое взрослых людей", - сказала она журналистам на пресс-конференции.

В 2016 году меньше половины украинских детей получили прививку против кори по графику, но затем ситуация начала улучшаться. За 11 месяцев 2017 года прививку против кори получили 87,8% детей в возрасте до года.

По состоянию на начало января 2018 года в Украине есть 516 тысяч доз вакцины.

"Сегодня в Украине есть эффективная качественная безопасная вакцина Приорикс производства Бельгии. Это вакцина КПК от кори, краснухи и паротита. Она имеет преквалификацию ВОЗ - главный мировой знак качества для вакцин. В некоторых регионах вакцины закончились. Спрос на прививку от людей вырос - это правильно и разумно, потому что прививки являются единственной защитой от кори и других инфекционных болезней.

Перераспределение вакцин сделано, и сейчас идет процесс поставки вакцин в регионы. Просим регионы своевременно сообщать об остатках вакцин, чтобы мы могли оперативно вам помогать", - цитирует пресс-служба Минздрава эксперта по вопросам общественного здоровья Владимира Курпиту.

Супрун призвала родителей быть благоразумными и помнить, что вакцина не убивает, а корь может.

"Спасибо украинцам, которые проявили здравый смысл и вакцинировали своих детей. Мы все вместе отреагировали на вспышку кори как цивилизованная страна. Мы призываем всех родителей получить единый эффективную защиту для своего ребенка - прививку", - заявила и.о. министра.

Корь - это одно из самых заразных заболеваний, известных в мире, и одна из главных причин детской смертности. Инкубационный период кори (то есть период, когда симптомы еще не проявляются) составляет 6-21 дней. Потом появляются такие симптомы, как высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, который начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.