88% пациентов, умерших от коронавируса в Украине имели сосудистые заболевания и диабет

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов", - заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая COVID-19. Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине.