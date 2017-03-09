По прогнозу Украинского гидрометцентра ночью и утром 9 марта в Киеве сохранится туман, видимость составит 200-500 м., дымка рассеется, как только изменятся погодные условия, сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

"Ночью и утром 9 марта в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м. При этом скорость ветра не превышает 3 метров в секунду, что вызывает так называемую температурную инверсию: изменение температурного слоя и отсутствие ветра не дает подниматься вверх нижнему слою атмосферы", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

В сообщении уточняется, что образование метеорологической дымки над столицей является типичным явлением для мегаполисов и связано исключительно с погодными условиями.

"Дымка рассеется сразу, как только изменятся погодные условия, в частности, интенсивность движения воздуха", заверили специалисты управления.

В КГГА обратились к водителям с просьбой быть максимально внимательными на дорогах, а по возможности - не пользоваться частным автотранспортом. Пешеходам чиновники порекомендовали переходить дорогу только в установленных для этого местах, а также быть осмотрительными.