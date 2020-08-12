9 українців затримані на акціях протесту в Білорусі - МЗС

У Білорусі під час акцій протесту побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України, повідомляє сайт Суспільного

"За інформацією посольства України в Білорусі, станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, якого з незначними медичними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів. Після надання допомоги у той же день він був виписаний. До посольства не звертався", - йдеться у відповіді пресслужби Міністерства закордонних справ на запит Суспільного.

Згідно з нею, посольство також отримало повідомлення про затримання у місті Вітебськ 9 громадян України у зв'язку з "адміністративними правопорушеннями". За результатами вжитих посольством заходів, наступного дня зазначені громадяни України були звільнені з-під варти.

Інформація про будь-які інші інциденти з громадянами України та Білорусі нині відсутня. Зазначається, що посольство продовжує перевірку й відстеження ситуації і в разі появи нових даних інформуватиме додатково.

Високий Замок

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