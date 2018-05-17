90% гостей финала Лиги чемпионов не останутся ночевать в Киеве

В УЕФА прогнозируют, что 90% гостей финала ЛЧ в Киеве, прилетит в день матча и сразу после него вернутся домой

Финал Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве посетит более 34 000 иностранных болельщиков. Большинство из них покинет столицу Украины сразу же после завершения матча. Об этом в интервью LIGA.netрассказал менеджер по мобильности, транспорту и аэропортам оргкомитета финала Лиги чемпионов УЕФА Сергей Хижняк.

"Как правило большинство болельщиков на подобных мероприятиях задерживаются в принимающем городе не больше чем на сутки. Киев ограничен в отельной инфраструктуре - у нас нет большого количества гостиниц и свободных отельных номеров. Поэтому мы ожидаем, что около 90% гостей прилетит в день матча и сразу после него вернутся домой", - сказал Хижняк.

Он добавил, что с 26 по 27 мая Борисполь дополнительно обслужит на прилет и вылет около 20 000 болельщиков. Остальные гости будут добираться в Киев регулярными рейсами авиакомпаний прибывающими в аэропорт Жуляны, а также рейсовыми автобусами.Он также прокомментировал информацию о том, что болельщики Ливерпуля якобы не хотят ехать в Киев. "Когда в интернете появились сообщения о том, что болельщики Ливерпуля недовольны проведением финала в Киеве, мол, здесь дорогое жилье и сложно добираться, мы официально связались с представителями клуба Ливерпуль, чтобы получить обратную связь из первых рук. Ведь в сообщениях растиражированных СМИ, как правило, не было ссылок на первоисточники публикаций, или не были указаны авторы публикаций, поэтому важно было получить позицию и реакцию клуба. Клуб нам подтвердил, что к Киеву нет никаких претензий. Более того в Британии очень позитивно восприняли акцию киевлян по бесплатному размещению у себя болельщиков", - расказал Хижняк.

По его словам, с подобными проблемами в прошлом году столкнулся Кардифф, где также проходил финал Лиги чемпионов. "Все понимают, что финал ЛЧ всегда сопряжен с большим ажиотажем, не всегда хватает гостиниц, растут цены на аренду жилья. В прошлом году финал проходил в Кардиффе. Это очень маленький городок. Там были ровно такие же проблемы. Более того, с учетом дефицита свободных номеров, жилье бронировалось в радиусе 100 км от города", - объяснил Сергей Хижняк.