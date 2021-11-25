91 зі 135 суддів не пройшли перевірку. Зеленського закликають не призначати їх на посади

Зазначається, що 18 листопада Вища рада правосуддя разом із суддівськими та адвокатськими організаціями звернулася до Зеленського з проханням призначити суддів нібито задля вирішення кадрової кризи в українських судах.

При цьому, 91 зі 135 суддів, поданих президенту ВРП, мають негативний висновок Громадської ради доброчесності та є такими, що не пройшли кваліфікаційне оцінювання.

Згідно з Конституцією, лише тих суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, можна призначати на посаду безстроково.

Також, аби призначити особу суддею, за законом це мають підтримати 11 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка не працює з 2019 року, а призначення суддів без такої процедури буде незаконним.

Активісти також повідомляють, що серед кандидатур є одіозні судді, наприклад, суддя Майдану Віктор Кицюк, який переслідував протестувальників за поїздку до Межигір’я.

26 червня 2018 році ВККС припинила оцінювання Кицюка, тобто він навіть не завершив тестування та не проходив співбесіди.

ГО закликають президента залишити без розгляду подання Вищої ради правосуддя про призначення на посаду осіб, щодо яких немає рішення про відповідність їх займаній посаді.

Нагадаємо, в Україні автоматично сформовано перший склад Етичної ради, яка покликана встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та чесноти.

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