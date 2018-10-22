Абитуриентов, поступающих в медвузы, обязали сдавать математику или физику

Для поступления на медицинские специальности с 2019 года будут требовать сертификаты внешнего независимого оценивания по математике или физики.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, пишет "Укринформ".

"В условиях приема на 2019 год [для отраслей знаний "Здравоохранение"] несколько изменились конкурсные предметы: первый, традиционно, украинский язык, второй на выбор - биология или химия, третий - это новинка - физика или математика", - сказал Линчевский.

По его словам, соответствующий уровень знаний у будущих врачей именно по этим предметам свидетельствует и о способности учиться, и о способности аналитически мыслить. "Прогностическая валидность математики является лучшей по данным и наших педагогов, и по международным данным. Ни в одной из стран Большой семерки, европейских стран невозможно стать врачом, не сдавая экзамен по математике или физике, или чаще всего и по математике, и по физике". - сказал Линчевский.

В область знаний "Здравоохранение" входят такие специальности, стоматология, медицина, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, медицинская и психологическая реабилитация, фармация.

Напомним, что через несколько лет математика будет обязательным предметом для всех выпускников.