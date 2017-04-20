Абитуриенты из зоны АТО и Крыма могут поступать в вузы без паспорта, аттестата и сертификата ВНО

Абитуриенты из зоны АТО и оккупированного Крыма могут поступать в украинские высшие учебные заведения по упрощенной процедуре, которая не предполагает наличия у выпускника паспорта, аттестата или свидетельства об окончании школы, сертификата внешнего независимого оценивания, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Для абитуриентов будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" Фото: mtot.gov.ua

Для абитуриентов с временно не подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированного Россией Крыма упростили правила поступления в украинские высшие и профтехнические учебные заведения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно информации, на сегодня существует две процедуры поступления в украинские вузы для указанных категорий абитуриентов - упрощенная и обычная.

Упрощенная система предполагает поступление в университеты, институты, колледжи, техникумы, училища и в профтехнические учебные заведения без наличия сертификата о сдаче внешнего независимого оценивания (ВНО), аттестата или свидетельства об окончании 11 или 9 классов, паспорта.

"Внимание! Паспорт, аттестат, сертификаты ВНО не обязательны!" - подчеркнули в министерстве.

В этом случае абитуриент должен обратиться в образовательные центры "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина", которые будут действовать с 19 июня по 30 сентября на базе вузов-переселенцев. В частности, такие центры откроют в Виннице, Киеве, Днепре, Бахмуте, Краматорске, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровске, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Сумах, Славянске, Харькове, Торецке.

Предполагается, что выпускники школ из ОРДЛО и Крыма в этих центрах сдадут экзамены по украинскому языку, истории Украины и по дисциплине, выбранной вузом. При поступлении учащиеся из образовательных центров будут участвовать в общем конкурсе наравне с остальными абитуриентами.

Обычная процедура поступления означает наличие у выпускника свидетельства или аттестата украинского образца об окончании 9 или 11 классов, а также сертификат о сдаче ВНО. В этом случае выпускники могут поступать в любой выбранный ими вуз Украины.

На сайте министерства также можно скачать подробную инструкцию со всеми контактными телефонами и адресами образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".