Абсурдные скачки цен и эпическое гостеприимство (Atlantic Council, США)

Обсуждение большого матча международные СМИ начинают с потока негативных историй, где критикуют украинские гостиницы и местных риэлторов за астрономические цены. Абсурдное повышение платы на 1000% и другие финансовые риски отталкивают фанатов и превращают престижное событие в полный фарс. Однако 10 мая риторика «Дейли мейл» была исключительно положительной. Там написали, что «в результате скачка цен на отели накануне Лиги Чемпионов фанаты Ливерпуля нашли спасение в местных». Оптимизм добавил и заголовок «Рейтер»: «Украинцы предлагают фанатам бесплатный борщ и ночлег».

Такая внезапная смена произошла благодаря онлайн-инициативе, что в ответ на ценовую политику начали киевляне, пригласив футбольных болельщиков в свои дома. Вскоре обычные украинцы массово присоединились к этой кампании, предлагая бесплатное жилье фанатам «Ливерпуля» и мадридского «Реал», тем самым приковав к себе внимание международной аудитории. Как только иностранные фанаты познакомились со своими будущими украинскими хостами, в сети появилось множество комментариев. «Как же это красиво со стороны киевлян и украинцев!» — типичный комментарий на популярном сайте «Ливерпуль эхо». «То, что вы делаете, доказывает, что у человечества еще есть надежда», — пишет испанский журналист под постом официальной страницы «Киев ФРИ Коуч» в «Фейсбуке». То, что в начале казалось для Украины пиар-катастрофой, превратилось в незабываемую демонстрацию безграничной способности народа внушать свежий оптимизм и веру в человечность.

Многие люди отреагировали на щедрость киевлян с удивлением, но этому, вероятно, не следует удивляться. Сложно представить другой европейский город, где бы жители решили открыть двери своих домов совершенно незнакомым людям. Однако, когда речь идет об украинской столице, такое поведение не является чем-то новым. В течение двух украинских постсоветских революций, тысячи киевлян с радостью пускали митингующих на ночлег. Существовали даже групповые трансферы с Майдана Независимости: людей подвозили в квартиры, чтобы те имели возможность принять душ и поесть чего-нибудь горячего. Те, кто предлагал ночлег и возможность удовлетворения базовых потребностей, сыграли ключевую роль в развитии волонтерского движения в течение Оранжевого Майдана-2004 и Революции достоинства-2014. Если бы не такая стабильная местная поддержка, ни один протест не продержался бы так долго.

Волонтерский дух снова сыграл свою исключительную роль, когда в 2014 году Россия вторглась на территорию Украины. При наличии нищей армии, в условиях активной деятельности кремлевских сил с их откровенным намерением разделить страну, спасение зависело от национальной волны мобилизации граждан, которые фактически сформировали войско с нуля. Многие из тех, кто ушел на передовую на восток Украины в 2014-м, были ветеранами баррикад Майдана, в то время как те, кто длинными зимними месяцами поддерживали жизнеспособность протестов, бросили свои усилия на сбор средств на все: от бронежилетов до аптечек. На фоне этих событий почти два миллиона украинцев с востока, спасаясь от российской оккупации, получали предложения временного убежища в городах и городках по всей стране. В наиболее прекрасные и наиболее темные для Украины времена никто не ожидал государства.

Конечно, предложение предоставить бесплатную кровать и крышу над головой нельзя прямо сравнивать с теми памятными моментами. Тем не менее, есть какая-то доля майданной магии в этих бескорыстных отзывах обычных украинцев на бесстыдное повышение цен на время проведения Лиги Чемпионов. Это еще один пример готовности украинского населения выступать против произвола и несправедливости. И это в духе Киева: полагаться на собственные ресурсы, вместо ожидать, пока неисправный истеблишмент предложит какие-то решения.

Украинцы получили такую ​​способность путем собственного болезненного опыта. В определенной степени это отражает постсоветский процесс создания украинского государства, которая до сих пор страдает от институтов, неспособных контролировать все: от основ демократического управления до ценовой политики в области туризма. Поэтому в этом плане ситуация с фанатами является красноречивым напоминанием о хорошо известных слабых сторонах государства. А заодно указывает на выносливость украинского общества и дух солидарности, благодаря которому нация смогла удержаться на плаву во времена, казалось бы, непреодолимых трудностей.

Но так не может происходить вечно. В некоторых аспектах украинское государство должно принять вызов и заполнить те пустоты, которые в свое время перекрыли мышцы гражданского общества и волонтерский энтузиазм. Этот процесс уже происходит, например, в армии, в котором теперь не узнать те потрепанные батальоны времен лета 2014-го. И если Украина хочет выйдет из этого управленческого кризиса, подобные преобразования немедленно должны распространяться на другие сферы государственной ответственности.

Но пока волеизъявление обычных киевлян принять у себя дома футбольных фанатов пролило положительный свет на украинское общество, что в международном сообществе случается крайне редко. В эру распространения дезинформации и фейковых новостей, бесстыдный рост цен и беспрецедентное гостеприимство в ходе подготовки к Лиге Чемпионов дало миру возможность открыть для себя аутентичную Украину со всеми ее горестями. Это страна, где много бизнесменов до сих пор чувствуют себя слишком безнаказанными, и вместе с тем и место, где обычные люди готовы пойти на подвиг ради помощи друг другу.

Питер Дикинсон