Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 березня - Шмигаль

Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 березня 2020 року. Водночас у країні більше не мають наміру продовжувати посилені карантинні заходи (локдаун) після 24 січня.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що в Україні з 25 січня будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони.

"З 8 до 24 січня в нас встановлений так званий карантин зимових канікул. Його ключова мета - обмеження мобільності населення. З 25-го ми перейдемо, ймовірно, в "помаранчеву" зону, яка діяла до введення цих правил", - сказав голова уряду.

Шмигаль наголосив, що поточний карантин введений до кінця лютого, який продовжать до 31 березня.

"Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла... Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. Не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це вже інше питання", - пояснив він.