Адвокат Фейгин опубликовал письмо Порошенко Сущенко

Адвокат журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин опубликовал письмо Президента Украины Петра Порошенко его подзащитному.

Он разместил скан письма в своем аккаунте в Facebook.

"Президент Украины Петр Порошенко написал моему подзащитному, журналисту Роману Сущенко в тюрьму", - отметил адвокат.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, отметив, что оно не соответствует действительности.

Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.