Адвокат, который напал на жену Турчинова, приговорен к 8,5 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Киева столицы объявил приговор юристу из Донецка, который с ножом напал на сотрудницу киевского университета, перепутав ее с женой секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова Анной.

Соответствующее решение суд принял 21 апреля 2017, поддержав позицию Киевской местной прокуратуры No10, - сообщает Сегодня.

"Решением суда 62-летний адвокат из Донецка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ст. 349 и ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти, с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий), ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы ", - говорится в сообщении.

25 мая 2016 около 16:00 мужчина зашел в помещение столичного университета и с ножом набросился на одну из работниц заведения, которую ошибочно принял за жену секретаря СНБО.

Помешал нападающему сотрудник управления Государственной охраны Украины, и задержал злоумышленника.