Адвокат осужденного в Украине российского военного Агеева обжаловал приговор

Адвокат российского военного Виктора Агеева, которого в Украине приговорили к 10 годам тюрьмы, обжаловал приговор и ожидает, что его обменяют. Об этом сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз, пишет "Украинская правда".

"Подана апелляция. В субботу истек срок, сейчас мою апелляция отправили в военную прокуратуру. Им дают 7 дней, чтобы они или написали возражения или не писали, значит, они соглашаются", - рассказал адвокат.

Защитник надеется, что Апелляционный суд Луганской области рассмотрит его жалобу до конца марта. При этом добавил, что в действиях Агеева есть состав преступления, но не тот, за который его осудили.

"Одна статья правильная - 263 (незаконное хранение оружия). Здесь мы никуда от этого не денемся, а ст. 258-3 ч. 1 - участие в террористической организации - нет. Поскольку "ЛНР" не признана ни Верховной Радой, ни Верховным судом террористической организацией, то говорить о участии в ней и ответственности - неправильно. Поэтому я поставил под сомнение осуждение его по этой статье", - сказал Чевгуз.

Он пояснил, что Агеева правильно было бы осудить за участие в незаконных вооруженных формированиях, которое предусматривает меньшее наказание - от 3 до 8 лет тюрьмы. Он также добавил, что Агееву прокуроры просили больший срок заключения, чем украинцам, задержанным за такие же действия, потому что он русский.

Сейчас он находится в СИЗО и ожидает, что его обменяют на кого-то из заключенных в России украинцев.

"Он есть в списках россиян, которые приехали искать счастья на Донбассе и арестованы, осуждены. Думаю, что согласуют обмен, потому что президент и Ирина Геращенко требуют менять только на украинцев, находящихся в тюрьмах России - Сенцов, Кольченко, Клих, Сущенко. Идут переговоры. Я с консулом общался, то он сказал, что недолго ждать", - рассказал адвокат.

Он также добавил, что независимо от апелляционного рассмотрения, как только будет договоренность об обмене, Агеев будет помилован указом президента и отдан на обмен.

По словам Чевгуза, Агеев хочет вернуться в Россию, потому что там его мать, поэтому и признает, что виновен в инкриминируемых ему преступлениях.

Напомним, военнослужащему-контрактнику из РФ Виктору Агееву Новоайдарский районный суд вынес обвинительный приговор и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Виктора Авгеєва задержали в зоне проведения антитеррористической операции в июле 2017 года. Он подтвердил, что является действующим военнослужащим- контрактником Вооруженных сил РФ и что в Донбасс его отправили вскоре после подписания контракта. За службу он получал около 16 тысяч гривен. Однако заявил, что кроме денег, в Украину его привело желание "помочь братскому народу".

По материалам: Украинская правда