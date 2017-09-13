Адвокат рассказал подробности задержания в Беларуси украинца Павла Гриба

19-летнего украинца Павла Гриба вечером 24 августа в белорусском городе Гомеле похитили люди в штатском, надели наручники и передали другим, которые привезли его в участок полиции в России.

Об этом адвокат Андрей Сабинин рассказал Громадському.

Адвокат сказал, что ему неизвестна официальная позиция ФСБ в этом деле, поскольку они ее "никогда не транслируют".

Со слов его подзащитного, 24 августа он шел на автовокзал города Гомеля в 17-18 часов вечера. Это было после встречи с Татьяной, ради которой он отправился в Беларусь. По словам адвоката, у Павла был заранее куплен билет, и он собирался уехать обратно в Украину.

"Денег у него не было, он никуда бы дальше не поехал. С собой у него было удостоверение, что он - инвалид детства, паспорт. На одной из центральных улиц, я не знаю, что из себя представляет Гомель, где-то в районе автовокзала и проспекта Правды, к нему подошли какие-то люди в штатском, посадили его в микроавтобус и увезли. Разумеется, свобода его была ограничена в виде фиксации рук, куда-то они ехали и уже в сумерках в каком- то лесу передали его другим людям", - рассказал адвокат.

Эти люди привезли Павла в какое-то здание. Сколько он там был, Гриб точно сказать не может, поскольку его держали в помещении без окон. Вероятно, день или два.

"Трудно ориентироваться по времени суток, если нет часов и солнечного света. После этого, опять же, по его словам, прибыла следственная бригада, оформила его задержание в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом. И когда его привезли в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на участке полиции. По-моему, это город Рябцево. Там его дактилоскопировали", - сказал адвокат.

После этого, по словам Сабинина, бригада выехала с Павлом в Краснодар. Задержание, подчеркивает он, проводилось в соответствии с законом, поскольку был приглашен адвокат по назначению из населенного пункта, в котором брали отпечатки пальцев и фотографировали задержанного.

Накануне адвокат Андрей Сабинин встретился в краснодарском СИЗО с пропавшим в Беларуси Павлом Грибом.

Ранее сообщалось, что украинских консулов в РФ дважды за неделю не пустили к похищенному 19-летнему украинцу.