Адвокатів навчать документувати військові злочини

Адвокати сьогодні здатні активно долучитися до процесу документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, фіксувати їх та здійснювати правовий аналіз порушень прав людини, застосовувати міжнародні механізми правового захисту і готувати повідомлення до міжнародних інстанцій.
У цьому аспекті особливого значення набувають знання в галузі міжнародного гуманітарного права. Тож 15 — 16 березня 2022 р. у Вищій школі адвокатури вдруге проведуть онлайн-курс на тему: «Міжнародне гуманітарне право та документування злочинів під час збройного конфлікту».
Курс включає серію безоплатних заходів з підвищення кваліфікації адвокатів. Він організований Вищою школою адвокатури у партнерстві з ГО «Регіональний центр прав людини» та Українською Гельсінською
спілкою з прав людини.
Програма передбачає низку вебінарів з таких питань:
1. Міжнародне гуманітарне право та документування злочинів під час збройного конфлікту
- Базове введення до міжнародного гуманітарного права,
- Історія виникнення та основні поняття міжнародного гуманітарного права.
- Джерела та загальні принципи міжнародного гуманітарного права.
- Поняття, види збройних конфліктів.
2. Воєнні злочини та злочини проти людяності
- Положення міжнародного гуманітарного права щодо кримінально-правового переслідування за злочини проти людяності та воєнні злочини.
- Поняття основних складів злочинів.
- Елементи злочинів та відповідальні особи.
- Приклади воєнних злочинів та злочинів
проти людяності.
3. Механізми правового захисту під час збройного конфлікту та їх особливості
- Співвідношення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. 2. Міжнародні механізми правового захисту під час збройного конфлікту та їх особливості.
- Міжнародний кримінальний суд. Європейський суд з прав людини. Комітет з прав людини ООН.
- Практичні настанови щодо фіксації та правового аналізу порушень прав людини, підготовки повідомлень до міжнародних інстанцій.
4. Особливості та порядок документування злочинів під час збройного конфлікту
- Приклади злочинів під час збройного конфлікту та докази таких злочинів.
- Пам'ятка щодо фіксації злочинів проти цивільного населення.
- Способи фіксації доказів
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