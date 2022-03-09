Адвокатів навчать документувати військові злочини

Адвокати сьогодні здатні активно долучитися до процесу документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, фіксувати їх та здійснювати правовий аналіз порушень прав людини, застосовувати міжнародні механізми правового захисту і готувати повідомлення до міжнародних інстанцій.

У цьому аспекті особливого значення набувають знання в галузі міжнародного гуманітарного права. Тож 15 — 16 березня 2022 р. у Вищій школі адвокатури вдруге проведуть онлайн-курс на тему: «Міжнародне гуманітарне право та документування злочинів під час збройного конфлікту».

Курс включає серію безоплатних заходів з підвищення кваліфікації адвокатів. Він організований Вищою школою адвокатури у партнерстві з ГО «Регіональний центр прав людини» та Українською Гельсінською

спілкою з прав людини.

Програма передбачає низку вебінарів з таких питань:

1. Міжнародне гуманітарне право та документування злочинів під час збройного конфлікту

- Базове введення до міжнародного гуманітарного права,

- Історія виникнення та основні поняття міжнародного гуманітарного права.

- Джерела та загальні принципи міжнародного гуманітарного права.

- Поняття, види збройних конфліктів.

2. Воєнні злочини та злочини проти людяності

- Положення міжнародного гуманітарного права щодо кримінально-правового переслідування за злочини проти людяності та воєнні злочини.

- Поняття основних складів злочинів.

- Елементи злочинів та відповідальні особи.

- Приклади воєнних злочинів та злочинів

проти людяності.

3. Механізми правового захисту під час збройного конфлікту та їх особливості

- Співвідношення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. 2. Міжнародні механізми правового захисту під час збройного конфлікту та їх особливості.

- Міжнародний кримінальний суд. Європейський суд з прав людини. Комітет з прав людини ООН.

- Практичні настанови щодо фіксації та правового аналізу порушень прав людини, підготовки повідомлень до міжнародних інстанцій.

4. Особливості та порядок документування злочинів під час збройного конфлікту

- Приклади злочинів під час збройного конфлікту та докази таких злочинів.

- Пам'ятка щодо фіксації злочинів проти цивільного населення.

- Способи фіксації доказів

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