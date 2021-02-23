Адвокати Стерненка просять перевести його з одеського СІЗО до Києва

Адвокати одеського активіста Сергія Стерненка, якого засудили до семи років і трьох місяців ув'язнення, просять перевести його з одеського СІЗО до Києва.

Про це повідомляє юридична компанія Міллер в Facebook.

У компанії заявили, що за нападом на Стерненка стояли "представники правоохоронних органів міста Одеси".

"Саме тому перебування Сергія в одеському СІЗО, куди його доставили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров'ю", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим адвокат подав відповідну заяву на ім'я керівника одеського СІЗО Сергія Чішкали з проханням перевести Стерненка до Києва.

У компанії заявили, що аналогічні заяви направлять народні депутати Соломія Бобровська, Гео Лерос, Дмитро Гурін, Ігор Васильєв, Дмитро Наталуха, Вікторія Сюмар та Єгор Чернів.

Сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. У зв'язку із цим #Букви розповіли, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і "подякував" за вирок.

Сьогодні, 23 лютого, активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок - під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Справа Стерненка

24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти.

25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв'язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому разі. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.

11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

Сам активіст неодноразово наголошував, що "не було вбивства, а була необхідна оборона", а "по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю".

У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.

25 серпня Верховний суд відмовив активісту Сергію Стерненку у скеруванні кримінального провадження для розгляду до суду у Києві. Справу розглядатимуть в Одесі.

31 серпня суд переніс підготовче судове засідання у справі Стерненка. 29 вересня Приморський суд скерував Стерненка під нічний домашній арешт. 29 січня суд змінив запобіжний захід одеському активістові Сергію Стерненку.

#Буквы

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