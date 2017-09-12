Адвокату удалось встретиться в Краснодарском СИЗО с украинцем Грибом

Пропавшего на территории Беларуси гражданина Украины Павла Гриба смог посетить адвокат Андрей Сабинин. Встреча состоялась в изоляторе ФСБ в Краснодаре в России, сообщил адвокат в Facebook.

"Встретился в СИЗО с Павлом Грибом. Выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств. Также не решены бытовые проблемы", - написал Сабинин отметив, что дал подписку о неразглашении, поэтому комментировать суть обвинения не имеет права.

"Со слов самого Гриба, он был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого доставлен в Краснодар", - рассказал адвокат.

Как сообщалось, 24 августа на территории Республики Беларусь исчез 19- летний гражданин Украины Павел Гриб. Он выехал в Гомель для встречи с россиянкой, с которой познакомился в соцсетях. О пропаже сына заявил отставной офицер Государственной пограничной службы Украины, военный капеллан Игорь Гриб.

29 августа СМИ Беларуси сообщили о том, что украинец может находиться в управлении ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Пропавший парень имеет инвалидность и вынужден постоянно принимать поддерживающие препараты.

В свою очередь МИД Украины выразил протест из-за задержания ФСБ РФ украинца Гриба и потребовал безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному.