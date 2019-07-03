Адвокаты отказываются от бесплатной помощи из-за огромного долга государства

Сумма задолженности правительства по правовой помощи достигла 100 млн. грн. Юристы пошли в атаку

Совет адвокатов Украины обратится к Кабинету Министров и депутатам Верховной Рады по поводу задолженности, возникшей перед адвокатами за предоставление бесплатной правовой помощи. Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов (НААУ).

Такое решение было принято после доклада председателя Комитета по вопросам бесплатной правовой помощи при НААУ Сергея Вилкова, который сообщил о наличии задолженностей во многих регионах. По его словам, такая ситуация является нарушением прав адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь.

По ориентировочным подсчетам, задолженность составляет 100 млн грн. Представители Совета адвокатов также планируют обратиться к правоохранительным органам по поводу нецелевого использования бюджетных средств в системе бесплатной правовой помощи.

"К сожалению, это хроническая болезнь власти, которая неаккуратно расплачивается с адвокатами. Проблема не решается из года в год. И подрывает институт бесплатной правовой помощи. Правительство отбивает у опытных адвокатов желание помогать людям. Бесплатной правовой помощью занимаются в основном выпускники вузов, которым нужно набить руку, и люди не всегда могут получить высококвалифицированную поддержку", - старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Справка: Бесплатная правовая помощь финансируется государством из бюджета страны и право на эту помощь имеет любой гражданин Украины. Для граждан эти услуги будут бесплатными, а адвокаты получат за них минимальный гонорар за счет бюджетных средств.