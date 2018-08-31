Аэропорт Борисполь откроет терминал B специально для приема паломников- хасидов, которые прилетают в Украину на празднование иудейского Нового года. Об этом 31 августа информирует УНН со ссылкой на информацию аэропорта.

"Ожидается, что прилет паломников начнется 5 сентября. Специально для них будет открыт терминал B", - сообщили в аэропорту.

Терминал B сейчас не функционирует, в будущем его собираются сносить. На территории терминалов B и D планируют создать один мегатерминал, где будут двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы.

Каждую осень в Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В этом году празднование проходит с 9-го по 11 сентября. В прошлом году Умань посетило свыше 33 тысяч паломников-хасидов из 16 стран мира, сообщили в МВД.