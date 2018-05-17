Аэропорт "Борисполь" откроет законсервированный терминал для приема болельщиков "Реала"

Международный аэропорт "Борисполь" откроет терминал "Б", который был законсервирован, для приема на время финального матча Лиги чемпионов УЕФА болельщиков "Реала". Об этом сказал на пресс-конференции менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финальных матчей мужской и женской команд финалов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 в Киеве Сергей Хижняк, передает УНН.

"Специально для того, чтобы развести болельщиков по разным терминалах, аэропорт "Борисполь" открывает терминал "Б", который законсервирован и в ежедневной работе не используется. То есть болельщики "Реал" будут в терминале "Б", а болельщики "Ливерпуля" - в терминале "Д", - рассказал он.

С.Хижняк рассказал, что большинство болельщиков прибудут в Украину самолетами, а часть автобусами.

По его словам, аэропорт "Борисполь" готовится к тому, чтобы принять около 20 тыс. болельщиков в день матча Лиги чемпионов, а это значит, что прибудет в аэропорт 100 дополнительных рейсов.

"Если говорить относительными цифрами, то этот день выйдет для аэропорта в два раза более напряженным, чем пиковый день прошлого года. То есть аэропорт 26 и 27 мая будет работать абсолютно на пределе своих возможностей", - отметил он.

Кроме того, добавил С.Хижняк, дополнительные самолеты с болельщиками будут расставляться в аэропорту "Борисполь" на нестандартных местах, для этого будет закрыта взлетная полоса, закрыта одна дорожка для выруливания, а также будет использован военный сектор.

Как сообщал УНН, в Киев приедет на финал Лиги чемпионов на следующей неделе около 100 тыс. туристов.