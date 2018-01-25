Аэропорт Борисполь предложил пассажирам самим сдавать свой багаж

С 25 января отправить багаж в самолет пассажиры смогут без помощи людей

Международный аэропорт Борисполь запустил услугу самостоятельно регистрации багажа на рейсы всех авиакомпаний. Чтобы отправить чемодан в самолет, пассажиру достаточно отсканировать посадочный талон и положить багаж на ленту. Об этом администрация аэропорта сообщила на своем Facebook.

Сервис доступен для пассажиров всех авиалиний и дублирует классическую процедуру сдачи багажа. Как известно, именно из-за этого на стойках регистрации в аэропортах каждый день собираются очереди. Ведь даже если человек предварительно зарегистрировался на рейс, а такие услуги предлагают почти все авиакомпании мира, чтобы сдать багаж все равно нужно отстоять очередь к стойке регистрации.

В исключительных случаях "домашние" авиакомпании открывают для таких пассажиров отдельные стойки: здесь не выйдет зарегистрироваться на рейс, зато можно отправить чемодан, минуя общую очередь.

Новый сервис частично снимает эту проблему. Человеку может сам отсканировать посадочный талон, получить стикер, который следует прикрепить к ручке чемодана. Затем положить багаж на транспортировочную ленту и получить талон, подтверждающий отправку саквояжа. Если по правилам авиакомпании чемодан окажется слишком тяжелым, сигнальная лампа вызовет сотрудника, который подскажет, что делать дальше. Заплатить за перевес можно тут же платежной картой.

Проблема может крыться только в том, что сейчас сервис обслуживает лишь 4 терминала. А люди, которые прежде не сталкивались с услугой, проводят у автомата слишком много времени. Более того, многим из них нужна помощь, так что "самостоятельность" регистрации багажа пока выглядит весьма условной. Чтобы разъяснить людям, как работает новый сервис, администрация разместила подробную видеоинструкцию на свое страничке в Facebook.